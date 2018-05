"Man werde Bauwerke wie die Brücke in ganz Russland errichten", versprach Putin bei der Einweihung der Brücke. Damit wollte er klarstellen, dass nicht nur in die Krim Geld gesteckt wird. Tatsächlich jedoch investiert Russland Milliarden Euro in die Halbinsel – nicht nur in die Infrastruktur, sondern auch in den Haushalt.