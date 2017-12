Wie feiert man eigentlich Weihnachten in Russland? Immer wenn ich diese Frage in Deutschland hörte, wusste ich kaum etwas zu antworten. Denn das russische Weihnachtsfest stand selbst in meiner Kindheit, den frühen 1990er-Jahren, im Schatten der Neujahrsfeier.

Verlegung des Weihnachtsfestes auf Neujahr

In Russland gibt es keinen Weihnachtsbaum, sondern die Neujahrstanne - in der Regel mit vielen Lichtern geschmückt Bildrechte: dpa Fast während der gesamten Sowjetzeit, zwischen 1929 und 1991, waren die Weihnachtstage keine gesonderten Feiertage und tauchten nicht einmal im Kalender auf. Und so wurde der Weihnachtsbaum in Russland zum Neujahrsbaum, der Weihnachtsmann zu Väterchen Frost. Alles Religiöse sollte nach dem Wunsch der Machthaber aus dem öffentlichen Leben verschwinden.



Weil die Sowjets die althergebrachten Bräuche aber nicht komplett abschaffen konnten, wurden sie umgedeutet auf ein Fest, das keine religiöse Bedeutung hat. Auch nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde Weihnachten weder von Familien noch von den Einzelhändlern ernst genommen. In den Innenstädten suchte man vergeblich nach Weihnachtsmärkten und aufwändigen Dekorationen. Und Geschenke lagen schon am 31. Dezember unterm Baum.

Seit 2000 entdecken die Russen das westliche Weihnachten

Doch spätestens mit der Reisewelle in den 2000er-Jahren, als der galoppierende Ölpreis für viele Russen den Winterurlaub in Europa erschwinglich machte, schwappten auch westliche Weihnachtsgewohnheiten nach Russland, die man hierzulande bis dahin nur aus Hollywoodfilmen kannte.

Karussell und Glühwein - inzwischen fester Bestandteil auf russischen Weihnachtsmärkten wie hier vor dem Kreml in Moskau Bildrechte: dpa Einkaufszentren und Prachtmeilen in den Innenstädten legen schon Anfang Dezember üppigen Girlandenschmuck aus leuchtenden LED-Lampen an. Buden mit zuckersüßem Glühwein und Souvenirs locken die kaufwütige Kundschaft. Zumindest die Menüs wurden jedoch an den russischen Geschmack angepasst. Statt Bratwurst und Kartoffelpuffer gibt es meist Blini mit Kaviar oder Lachs. Dem allgegenwertigen Glühwein, der es als "Glintwejn" sogar in die russische Sprache geschafft hat, macht der russische "Sbiten" Konkurrenz, ein Getränk aus Wasser, Honig, Gewürzen und nach Wunsch auch einem Schuss Schnaps.

Neuer Weihnachtstrend: Eislaufen in der Stadt

Im Kopieren des (west-)europäischen Dekowahns haben sich die Russen als Musterschüler erwiesen, aber auch neue Weihnachtsvergnügen entwickelt, die seit einigen Jahren kaum noch aus Russlands größeren Städten wegzudenken sind. So wissen selbst die meisten Moskauer nicht mehr, dass etwa der Eisring auf dem Roten Platz, der jedes Jahr pünktlich zur Weihnachtszeit zum Schlittschuhlaufen einlädt, erst im Jahr 2006 zum ersten Mal aufgebaut wurde.

Sankt Petersburg flutet Wege auf "Neuholland"