Geschlossene Stadt - Ozersk

Die Explosion in der Fabrik "Majak" in Ozersk war in der UdSSR mehr als 30 Jahre lang ein streng gehütetes Staatsgeheimnis. Erst 1990 erfuhr die Öffentlichkeit von dem Unfall in der Plutoniumfabrik. Wie viele Menschen bei der Explosion selbst und an den Spätfolgen starben, ist nicht bekannt und wird wohl nie mehr herauszufinden sein. (Denkmal für die Opfer der Nuklearkatastrophe in Ozersk.) Bildrechte: IMAGO