Geschlossene Stadt - Paldiski

1962 avancierte der Marinestützpunkt Paldiski zur wichtigsten Ausbildungsstätte für Besatzungen nuklearbetriebener U-Boote. Zwei Kernreaktoren wurden in der Stadt in Betrieb genommen. An ihnen wurden die zukünftigen U-Boot-Mannschaften ausgebildet. (Im Bild: Einfahrt auf das Gelände der beiden Atomreaktoren in Paldiski.) Bildrechte: dpa