Polen feiert Palmsonntag: Zwischen Weihwasser und XXL-Osterpalmen

So ähnlich wie zu Christi Zeiten feiern Polen den Palmsonntag, manchmal sogar mit einem lebenden Esel wie auf diesem Foto. Die Tradition der Osterpalmen beruht auf dem in der Bibel beschriebenen Einzug nach Jerusalem, als Jesus Christus in die Stadt auf einem Esel einritt und vom jubelnden Volk mit Palmwedeln begrüßt wurde. Bildrechte: IMAGO