Das Gericht in Straßburg urteilte am Donnerstag, dass die Exhumierung der Opfer ohne die Einwilligung der Familien gegen Artikel 8 der Menschenrechtskonvention verstößt. Daher muss die polnische Regierung nun jeweils 16.000 Euro Entschädigung an zwei Hinterbliebene zahlen, die gemeinsam vor dem Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) gegen die Exhumierung geklagt hatten.

Kaczyński zweifelt seit Jahren am offiziellen Bericht zur Absturzursache der Regierungsmaschine und spekulierte immer wieder öffentlich über eine Beteiligung Russlands an dem Absturz. Die Regierungsmaschine vom Typ Tupolew Tu-154M war am 10. April 2010 Landeanflug auf den Militärflughafen Smolensk-Nord in Belarus in einem Waldstück zerschellt.