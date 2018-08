100 Flugzeuge, 200 Fahrzeuge und 1.000 Soldaten marschierten und rollten durch oder überflogen die polnische Hauptstadt Warschau am vergangenen Mittwoch. 100.000 Menschen beobachteten sie dabei. Die riesige Militärparade war die größte in Polen seit mehr als 50 Jahren und sollte die Schlagkraft der Armee unter Beweis stellen. Doch um die soll es außerordentlich schlecht bestellt sein.

Es fehlt an Waffen und Munitionskäufe seien auf Eis gelegt, berichteten andere Insider dem Magazin. Ebenso, dass bereits ausgemusterte sowjetische T-72-Panzer wegen des Fahrzeugmangels kurzfristig wieder in Dienst gestellt wurden.

Noch schlechter soll es um die polnische Marine bestellt sein. Nach Angaben des ehemaligen Konteradmirals Adam Mazurek sind nur zehn Prozent der derzeit betriebenen Schiffe für einen langfristigen Gebrauch geeignet. Der Rest wandere früher oder später auf Verschrottungslisten. Die Flotte sei eine der ältesten in Europa, Neuanschaffungen seien jedoch nicht geplant.

Auch in der Luft sieht es düster aus. Zur Militärparade am Mittwoch flogen zwei sowjetische Helikoptermodelle über Warschau. Die Maschinen des dritten Typs, ein polnisches Modell aus den 1970er Jahren, seien nicht einsatzfähig gewesen, sagte ein Militärangehöriger. Dabei sollte die Luftwaffe eigentlich bereits moderne französische Hubschrauber besitzen.

Die Ausstattung des Militärs steht dabei im Widerspruch zu den Ambitionen der nationalkonservativen Regierung. Die beschwört regelmäßig eine Bedrohung durch Russland und will das Land massiv aufrüsten. So unterstützt das Verteidigungsministerium Freiwilligeneinheiten, in denen Zivilisten die Landesverteidigung üben.