Die treibende Kraft hinter der Aktion ist die Oppositionspartei "Bürgerplattform" (PO). Ihr Vorsitzender Grzegorz Schetyna bezeichnet die PiS als eine "Partei von gierigen Leuten, deren einziger Plan darin besteht, ihre Taschen voll zu stopfen". Und dem entsprechend setzt die Partei in ihrer Werbekampagne auf einfache Slogans, die die Alltagssorgen der Wähler ansprechen, die jeder versteht. In Gesprächen mit Bürgern wurden laut Partei die Hauptthemen herausgefiltert und sind nun schwarz auf weiß im ganzen Land zu lesen.

Die Bürgerplattform setzt mit ihrer Aktion nicht auf eigene Inhalte, sondern führt allein die regierende PiS-Partei vor. Und die Macher sind sich durchaus über deren Wirkung bewusst: So wird offensichtlich nicht versucht, PiS-Wähler davon zu überzeugen, für die PO zu stimmen. Es sei genug, wenn diese enttäuscht von der eigenen Partei der PiS zu Hause blieben und nicht wählen gingen, so der Bürgerplattform-Pressesprecher Jan Grabiec in einem Zeitungsinterview. Auch das Foto des PiS-Präsidenten wurde nicht zufällig gewählt. Das Bild zeigt Jarosław Kaczyński im Juli 2017, als er mit hasserfüllter Miene der Opposition indirekt die Schuld am Tod seines Bruder Lech Kaczyński gab.

In den sozialen Medien werden die Plakate vielfach geteilt und kommentiert. Hier eine Version, die die PiS für die steigenden Medikamentenpreise verantwortlich macht. Bildrechte: Twitter/Pogrzybrek

Auch auf Twitter und Facebook werden die Solgans unter dem Hashtag #PiSwziąłmiliony (#PiSnahmMillionen) verbreitet. So fotografieren sich Anhänger der Opposition vor Wahlplakaten und verbreiten diese in den sozialen Netzwerken und kommentieren fleißig: "Das Brot kostet 10 Zloty, der Strom kostet so viel wie in keinem anderen EU-Land, das Benzin wird bald mehr als 6 Zloty kosten. Butter, Wasser, Medikamente - Menschen können sich immer weniger leisten. So sollte es nicht sein!"