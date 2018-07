Es war ein außergewöhnlicher Gang zur Arbeit heute Morgen für Malgorzata Gersdorf. Die Präsidentin des Obersten Gerichts in Polen musste sich ihren Weg durch hunderte Menschen bahnen, die ihr jubelnd zuriefen "freie Gerichte" und die polnische Nationalhymne sangen.

Die Justizreform ist heute in Kraft getreten und hat mit einem Schlag 27 von 73 Richtern pensioniert. Kritiker der Reform befürchten, dass damit regierungskritische Richter gegen PiS-freundliche ersetzt werden sollen. Die EU-Kommission hat am Montag ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Im schlimmsten Fall könnten dem Land die Stimmrechte auf EU-Ebene entzogen werden.

Überall in Polen protestierten Menschen gegen die Justizreform, etwa hier in Krakau. Bildrechte: IMAGO/ZUMA Press

Die polnische Regierung zeigt sich nach wie vor unbeeindruckt. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte heute im Europaparlament in Straßburg: "Jedes Land hat ein Recht, sein Rechtssystem gemäß seiner eigenen Traditionen zu errichten." Viele Polen wollen sich damit nicht abfinden und haben am Abend zu Tausenden im ganzen Land protestiert. Sie trugen riesige Polen- und Europaflaggen unter anderem durch Warschau, hielten Ausgaben der polnischen Verfassung in die Luft oder Schilder mit der Aufschrift "Finger weg vom Obersten Gericht". Auch für heute sind wieder Proteste angekündigt.