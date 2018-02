Wolhynien-Jahrestag: Polens "Holocaust-Gesetz" erzürnt die Ukraine

Bis vor Kurzem galt Polen als eine Art "Anwalt der Ukraine" in Europa, mancher sprach großmütig vom "Brudervölkern". So machte sich Warschau lange für eine EU- und NATO-Mitgliedschaft des Nachbarlandes stark. Im Konflikt in der Ostukraine ergriff Polen vehement Partei für Kiew, ebenso nach der russischen Annexion der Krim. Außerdem leben etwa eine Million Ukrainer in Polen, sie stellen die mit Abstand größte Minderheit des Landes.

Bildrechte: dpa Polnisches "Holocaust"-Gesetz schlägt Wellen Polens Regierung um Schadensbegrenzung beim Holocaust-Gesetz bemüht mehr Doch mit der einstigen Eintracht ist es spätestens seit Ende Januar vorbei. Da verabschiedete das polnische Parlament das international kritisierte "Holocaust"-Gesetz. Das stellt es unter Strafe, deutsche Vernichtungslager als "polnische KZ" zu bezeichnen, aber auch – was wenig beachtet wird – die Leugnung der sogenannten Wolhynien-Massaker, die während des Zweiten Weltkriegs von Ukrainern an Polen und Juden verübt worden waren.



Streit um Massaker mit 100.000 Toten

Gemeint ist damit ein dunkles Kapitel der ukrainisch-polnischen Geschichte, das sich während des Zweiten Weltkriegs in den Regionen Galizien und Wolhynien abspielte. Diese waren bis 1945 polnisches Territorium, liegen heute aber größtenteils in der Westukraine.

Während der deutschen Besatzung kam es dort zwischen dem 9. Februar 1943 und August 1944 zu Massakern der nationalistischen "Ukrainischen Aufständischen Armee" (UPA) an polnischen und jüdischen Zivilisten. Historiker schätzen, dass dabei bis zu 100.000 Menschen getötet wurden. Auch ukrainische Freiwillige der SS-Division "Galizien" sollen sich an den Massakern beteiligt haben.

Verbrecher in Polen, Helden in der Ukraine

Jedoch gelten insbesondere die UPA-Kämpfer vielen westukrainischen Nationalisten bis heute als heldenhafte Widerstandskämpfer gegen die Sowjetunion. Der politische Flügel der UPA, die "Organisation Ukrainischer Nationalisten" (OUN), wurde von Stepan Bandera geleitet. Er ist für viele Ukrainer ein Nationalheld, in Polen und Russland jedoch wegen der Massaker ein Kriegsverbrecher.

Polnische Historiker versuchen seit Längerem, die Massaker in Wolhynien und Galizien aufzuarbeiten. Eine dafür eingesetzte Kommission will die Leichen der Opfer in der Westukraine exhumieren. Jedoch wurde ihre Arbeit von der Ukraine gestoppt. Verantwortlich dafür sind laut polnischem Außenministerium unter anderem Mitarbeiter der ukrainischen Erinnerungskommission, gegen die Polen im Gegenzug im November 2017 Einreiseverbote verhängte.

Ukraine: Einseitige polnische Geschichtsschreibung