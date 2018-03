Immer am letzten Wochenende im Oktober wird die Uhr um eine Stunde zurück auf Winterzeit umgestellt. Bildrechte: IMAGO

In Polen wurde die Zeitumstellung 1977 eingeführt. In Deutschland gab es die Sommerzeit erstmals während des Ersten Weltkriegs und wurde im Zweiten Weltkrieg erneut eingeführt. Danach wurde einige Jahre weiter ziemlich an der Uhr gedreht. Von 1950 bis 1979 herrschte in den beiden deutschen Staaten Uhren-Frieden, bevor 1980 als Nachwirkung der Ölkrise die Sommerzeit wieder praktiziert wurde. Seit 1996 ist die Zeitumstellung für die Mitgliedsländer der EU einheitlich geregelt.