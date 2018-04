Vorbereiten auf die Katastrophe

Einige Gruppen nehmen das Vorbereitetsein sehr ernst. Sie haben sich in Netzwerken zusammengeschlossen, üben gemeinsam Überlebensstrategien und Selbstverteidigung, gehen in die Wälder und auf Schießstände, um fit zu sein, wenn sie innerhalb kürzester Zeit ihre Häuser und die Zivilisation verlassen und für ihr Überleben selbst sorgen müssen. Denn, so glauben sie, die staatlichen Institutionen werden im Ernstfall anderes zu tun haben, als sich um Einzelne zu kümmern. Bildrechte: MDR/Britta Walter