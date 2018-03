Zwischen Bruderliebe und Feindschaft: Osteuropas Beziehungen zu Russland

Auf der anderen Seite ist allen klar: Ohne Russland geht es nicht. Nicht nur, weil Deutschland 40 Prozent seines Erdgases und 36 Prozent seines Rohöls aus Russland bezieht. Sondern auch, weil die Völker durch eine gemeinsame Geschichte verbunden sind. Viele Menschen auf beiden Seiten sehnen sich eigentlich danach, miteinander klarzukommen. Eine Umfrage der Körber-Stiftung unter Russen und Deutschen zeigt: Die überwiegende Mehrheit der Menschen in beiden Ländern hält eine Annäherung zwischen Russland und der EU für wichtig oder sogar sehr wichtig.

Doch wie erreicht man diese Annäherung? Die Meinungen dazu gehen in Russland und Deutschland auseinander. Russland fordert: Sanktionen aufheben. Deutschland setzt dagegen: Ukraine-Krise beenden. Doch immerhin redet man miteinander, etwa im Normandie-Format, wo man gemeinsam mit Frankreich und der Ukraine über eine Lösung des dortigen Konflikts beraten hat. Nicht selbstverständlich, wenn man einen Blick auf andere europäische Länder wirft.

Seit der Ukraine-Krise sind alle Kontakte auf politischer Ebene zwischen Litauen und Russland ausgesetzt. Zwar hat Premierminister Saulius Skvernelis erst kürzlich gefordert, den Dialog wieder aufzunehmen, Präsidentin Dalia Grybauskaite wies den Vorschlag jedoch als "unverantwortlich" zurück. Die Litauer haben Angst vor Russland. Bis 1990 war Litauen Sowjetrepublik, in den Augen der meisten Litauer waren das dunkle Jahre der Unterdrückung. 65 Prozent der Bevölkerung sehen Russland noch heute als unfreundlich, ja sogar bedrohlich an. Immerhin 18 Prozent befürchten, dass Russland in Litauen einmarschiert.