In den russisch-ukrainischen Beziehungen spielt Erdgas eine besondere und nicht gerade rühmliche Rolle. Besonders seit den ukrainischen Versuchen, sich von Russland zu emanzipieren, streiten die Nachbarn um Liefermengen, Transitgebühren und Gaspreise. Den endgültigen Bruch der Energiebeziehungen brachte der Euro-Maidan und seine Folgen, die zur endgültigen Abkehr der Ukraine vom einstigen Brudervolk führte. Seit Juni 2014 streiten auch die beiden staatlichen Energieunternehmen Gazprom und Naftohas vor einem schwedischen Schiedsgericht.

Schiedsspruch mit Folgen?

An das hatte sich als erstes Gazprom auf Grundlage des Vertrags von 2009 gewandt. Der Konzern forderte von der ukrainischen Seite die Erstattung von Ausfällen. Diese stehen mit einer Vertragsklausel, die "take or pay" genannt wird - nimm oder bezahle. Demnach hatte sich die Ukraine zu einer garantierten Abnahmemenge von 40 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr verpflichtet, diese aber nicht abgenommen. Nach Meinung von Gazprom belaufen sich die ukrainischen Schulden daher auf 81,4 Milliarden Dollar, was in etwa 74 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Ukraine betragen würde.

Naftogaz-Zentrale in Kiew. Bildrechte: IMAGO In dieser Sache entschied das Schiedsgericht zwar zu Gunsten von Gazprom, korrigierte die "take or pay"-Klausel jedoch deutlich nach unten, nämlich auf vier Milliarden Kubikmeter. Im Dezember 2017 legte das Gericht für den ukrainischen Naftohas-Konzern eine Strafzahlung von zwei Milliarden Dollar fest. Außerdem entschieden die Schiedsrichter, dass der Gaspreis seitens Gazprom zu hoch war, und dass die Ukraine nicht für die Gaslieferungen in die abtrünnige Donbass-Region zahlen muss.

Auch Gegenklage hat Erfolg

Zu diesem Zeitpunkt war aber bereits ein Gegenklage von Naftogas beim Gericht eingegangen. Diese bezieht sich auf eine Klausel namens "ship or pay" aus dem gleichen Vertrag - befördern oder zahlen. Danach verpflichtete sich Gazprom eine bestimmte Menge Gas durch die ukrainischen Pipelines zu leiten und im Falle einer Verringerung trotzdem die Transitgebühr für die garantierte Menge zu zahlen.

Dieser Klage wurde im vollen Umfang entsprochen und am 28. Februar 2018 eine Strafzahlung in Höhe von 4,63 Milliarden Dollar gegen Gazprom festgelegt. Nach Abzug der zwei Milliarden aus der gewonnen Klage muss Gazprom nun 2,56 Milliarden Dollar zahlen. Doch stattdessen erklärte Gazprom-Chef Alexej Miller, dass sein Unternehmen nun alle Verträge mit Naftohas aufheben und eine Zusammenarbeit endgültig beenden möchte.

Doppelte Standards?

Auf den ersten Blick scheint es so, als würde das schwedische Schiedsgericht mit zweierlei Maß messen, weil es der ukrainischen Klage vollumfänglich zustimmt, die Forderungen von vom russischen Gazprom-Konzern jedoch deutlich nach unten korrigiert. Das liegt aber an der Funktionsweise des Schiedsgerichts.