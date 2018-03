Und so prasseln auf die Menschen in Russland derzeit mehr Aufrufe zur Wahl zu gehen als Wahlwerbung für einen konkreten Kandidaten ein. Auch das zentrale Wahlkomitee hat Werbespots drehen lassen. Mit Humor unterhalb der Gürtellinie wollen die Macher der Clips die Bürger des Landes daran erinnern, am 18. März ihre Stimme abzugeben. Wer das nicht tut, der werde per Gesetz verpflichtet, einen schwulen und dazu noch schwangeren Mann zu Hause aufzunehmen.