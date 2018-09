Dem mutmaßlich vegifteten russischen Regierungskritiker Pjotr Wersilow geht es wieder besser. Der 30-Jährige wird seit Mitte September in der Berliner Charité behandelt. Auf Twitter schrieb er, er habe seine Tage in "guter Gesellschaft von wundersamen Giften" verbracht. Wersilow schloss zugleich aus, dass es sich um Polonium 210 oder Nowitschok gehandelt habe. Es sei vielmehr etwas "Neuartiges und Überraschendes" gewesen, schrieb er.



Noch ist das Mittel, mit dem der russische Aktionskünstler vergiftet worden sein soll, nicht identfiziert. Wersilow war am Dienstag voriger Woche nach einem Gerichtstermin in Moskau in ein Krankenhaus gebracht worden und am Wochenende nach Berlin ausgeflogen worden.

Pjotr Wersilow (Mitte) in einer jüngsten Aufnahme mit seinen Eltern im Krankenzimmer der Berliner Charité. Bildrechte: Cinema for Peace Foundation/dpa