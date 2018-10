Zwar ist der Bundeswehreinsatz im Kosovo noch nicht vollständig vorbei - denn ein paar Dutzend Soldatinnen und Soldaten bleiben in der Hauptstadt Pristina. Weil aber der Großteil der Deutschen in Prizren stationiert ist, endet mit dem Abzug von dort auch ein Stück Bundeswehr-Geschichte. (DPA/me, Über dieses Thema berichtete MDR Aktuell auch im TV am 18.05.2018 | 17:45 Uhr) Bildrechte: IMAGO