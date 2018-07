Der Shitstorm, der Staatschef Klaus Johannis nach seiner Entscheidung in den sozialen Medien und in der Presse entgegenschlug, ist teilweise nachvollziehbar. Die bisherige Chef-Ermittlerin der Antikorruptionsbehörde Laura Codruta Kövesi ist extrem beliebt. Sie ist, ohne es zu wollen, die Gallionsfigur einer ganzen Bewegung geworden, die eine korruptionsfreie Politik fordert.



Die 45-jährige Kövesi war und ist keine Politikerin, wurde aber angegriffen, geschmäht und verunglimpft, wie kaum ein anderer in Rumäniens schmutzigem Politbetrieb. Sogar Ex-Mossad-Agenten wurden auf sie angesetzt, um sie zu diskreditieren. Umso mehr imponiert mir ihr ruhiges, professionelles Auftreten.

Die Einsamkeit des Realpoltikers

Ein Bild von 2014: Wahlplakat des heutigen Staatschef Klaus Johannis. Bildrechte: MDR/Annett Müller Johannis wegen der Absetzung Kövesis zu kritisieren, wäre dennoch falsch. Ihm waren juristisch und politisch die Hände gebunden. Er musste die Entscheidung des Verfassungsgerichts umsetzen, auch wenn sie nicht ganz unumstritten war.



Hitzköpfe hätten es gerne gesehen, wenn Klaus Johannis ein Referendum zur Zukunft der Justiz ausgerufen oder sich dem Gericht weiter widersetzt hätte. Aber er ist wohl nach Prüfung der rechtlichen Lage zu dem Schluss gekommen, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als Kövesi zu entlassen. Theatralische Gesten liegen ihm nicht, Johannis ist ein anständiger, unauffälliger Provinzpolitiker, den günstige Umstände 2014 ins höchste Amt des Staates gespült haben.



Was viele an der DNA-Chefin Kövesi schätzen, werfen sie jetzt Johannis vor - die leidenschaftslose Art, den Job zu erledigen. In einem Land, in dem Politiker an der Rechtslage immer wieder so basteln, dass sie in ihre kurzfristigen Pläne passt, wo Regeln nicht als obligatorisch, sondern als optional gelten, eckt der Präsident auch bei vielen seiner Anhänger an.

PSD-Chef Dragnea läuft die Zeit davon