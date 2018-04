Dieser Tage fragte das rumänische Online-Portal Hotnews, wie wichtig es ihren Lesern sei, dass womöglich noch ein Strafprozess gegen frühere hochrangige Politiker angestrengt würde, die man der blutigen Revolutionsereignisse von 1989 verdächtige? Die große Mehrheit der rund 2.500 beteiligten Leser stimmten für die Antwort "Gerechtigkeit ist immer wichtig". Sie wollen einen Prozess.

Der letzte gestürzte Machthaber im Ostblock

Das rumänische Diktatoren-Ehepaar: Elena und Nicolae Ceausescu Bildrechte: IMAGO Doch wozu ist ein Strafverfahren nötig? Im Jahr 29 nach der rumänischen Revolution wird immer noch ein Großteil der Verantwortlichen für die blutigen Ereignisse von 1989gesucht. Der rumänische Diktator Nicolae Ceausescu war der letzte kommunistische Machthaber, der im Ostblock gestürzt wurde. Während andere längst entmachtet waren, residierte er bis kurz vor Weihnachten 1989 in seinem luxuriösen Palast in Bukarest. Als sich die Massenproteste vom westrumänischen Timisoara auf andere Städte ausbreiteten, ergriff der Diktator mit seiner Frau die Flucht. Wenige Stunden später nahmen die Behörden beide fest und sperrten sie am 22. Dezember 1989 in eine Militärkaserne in Targoviste, rund 80 Kilometer von Bukarest entfernt.

Hunderte Tote in Revolutionstagen

Das Diktatoren-Ehepaar saß fest, ihr Regime war gestürzt und dennoch kam es in den Tagen danach zu schweren Straßenkämpfen. In nur vier Tagen starben über 940 Menschen, mehr als 3.000 wurden verletzt. Es war die einzige Revolution im Ostblock, die blutig verlief. Das staatliche Fernsehen berichtete live rund um die Uhr von den Gefechten, meldete, dass angebliche Terroristen aus dem Ausland die Ceausescus wieder an die Macht zurückholen wollen. Alle redeten von den Terroristen, nur keiner sah sie. Militärs schossen um sich, fühlten sich von vielen Seiten bedroht.



"Es herrschte eine Menge Verwirrung in den Revolutionstagen. In der Hysterie haben viele Militärs den Kopf verloren", meint der Bukarester Historiker Bogdan Murgescu im Interview mit dem MDR. Für ihn sind bis heute zwei wichtige Fragen ungeklärt: "Wer hat das Chaos in den Dezembertagen von 1989 provoziert? Wer brachte die Theorie der angeblichen Terroristen in Umlauf, die die Straßenkämpfe erst richtig anheizte?"

Dreimal Verfahren eingestellt

Aufständische Bürger am 26. Dezember 1989 vor dem eroberten Regierungsgebäude des Diktators. Bildrechte: dpa Genügend Zeit, die Antworten zu finden, wäre in den vergangenen drei Jahrzehnten gewesen. Es wurden fast 5.000 Ermittlungsverfahren angestrengt, gegen knapp 200 Personen Anfang der 1990er-Jahre auch Anklage erhoben. Doch nur ein kleiner Bruchteil der Beschuldigten wurde verurteilt. Ein riesiges Revolutionsverfahren, in dem es um 700 Tote ging, ist dreimal eingestellt worden - wegen Inkompetenz und weil alte Kader in den neuen Positionen saßen, die keinerlei Interesse an der Wahrheit haben. 2016 musste das Verfahren wieder aufgenommen werden, weil der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) darauf drängte. Bis heute fragen sich daher viele Rumänen: Wer hat in den Revolutionstagen auf uns geschossen? Vor allem die Angehörigen der Revolutionstoten drängen hier unermüdlich auf eine Antwort.

Zustimmung von Johannis gilt als sicher