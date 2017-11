Pharaoh: Der neue Stern am russischen Rap-Himmel

In seinen Video-Clips macht Pharaoh alles, was im Grunde verboten ist: Er kifft, trinkt und schimpft. Und zwar in Mat. Mat steht für "Matericat". Und das bedeutet: in Beschimpfungen und Ausdrücken zu rappen. Die Songs handeln von Sex, Drogen, Lebensgefühl. Das Lebensgefühl von Pharaoh ist eine Art der postsowjetischen Heimatkultur: Plattenbauten, Kapitalismus, Gefängnis.