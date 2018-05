"Im Juni wird die Welt in Richtung Russland auf die Fußball-Weltmeisterschaft blicken. Das wird ein langerwartetes und fröhliches Ereignis werden. Allerdings wird keiner von uns an dieser Weltmeisterschaft so teilhaben können wie früher. Denn wir, Autoren dieses Briefes, haben alle etwas gemeinsam, das dieser Meisterschaft und dem Ort, an dem sie stattfindet, einen anderen, finstereren Sinn verleiht."

So beginnt der offene Brief an das russische Volk, den Jack O’Brien im Namen der Angehörigen von Opfern der Flugzeugkatastrophe "MH17" an die russische Zeitung Novaja Gazeta mit der Bitte um Veröffentlichung geschickt hat. O’Brien hat damals seinen 25-jährigen Sohn verloren, der aktiv Fußball gespielt hat.

Verantwortung der russischen Staatsführung

Unter anderem äußern die Angehörigen ihre Enttäuschung darüber, dass Russland keinerlei Interesse daran zeige, eine objektive Untersuchung zu unterstützen und Verantwortung zu übernehmen. Vielmehr versuche Moskau ihrer Meinung nach, Verwirrung und Desinformation zu streuen. So hätten staatliche und staatsnahe russische Medien teils widersprüchliche Versionen der Katastrophe gestreut haben und damit suggerierten, dass die Wahrheit in diesem Fall relativ sei.

Tatsächlich machen die Autoren in ihrem Schreiben keinen Hehl daraus, wer ihrer Meinung nach die Schuld am Abschuss der Maschine mit 298 Menschen an Bord trägt: "Nein, wir machen nicht das russische Volk verantwortlich für das, was geschehen ist. Wir sind nicht gegen euch. Wir sind der Meinung, dass der russische Staat und die Personen an seiner Spitze letztlich die Verantwortung für den Tod unserer Familienmitglieder tragen. Darauf deuten alle stichhaltigen Beweise hin."

Rakete eindeutig identifiziert

Das internationale Ermittlerteam im niederländischen Bunnik hat nun auf einer Pressekonferenz Beweise vorgelegt, dass das russische Militär für den Abschuss der Boeing über der Ostukraine verantwortlich ist. Die Untersuchungsgruppe besteht aus Vertretern aus Malaysia, den Niederlanden, Belgien, Australien und der Ukraine.