Call Girl sorgt für internationale Politaffäre

Am Anfang des bislang größten russischen Politkskandals des Jahres stand eine ganz normale Affäre zwischen einem milliardenschweren Oligarchen und einer jungen schönen Frau, die auf genau solche Männer aus ist. Am Ende der Geschichte könnte ein Verbot von YouTube und Instagram in Russland stehen, sowie ein internationaler Politskandal, der bis nach Washington reicht. Aber immer der Reihe nach.

Jener Prichodko ist Vizepremier in der Regierung von Dmitrij Medwedew, ein alter Vertrauter von Präsident Putin und gilt als außenpolitischer Strippenzieher. Dass ein Regierungsvertreter sich auf Yachten von Oligarchen vergnügt, ist allenfalls ein Skandälchen in Russland. Viel wichtiger für den Oligarchen Deripaska: Seit Monaten verdächtigen US-Medien ihn, eine Art Mittelsmann zwischen Trumps Team und dem Kreml gewesen zu sein. Nun wird dieser Mittelsmann zusammen mit Prichodko auf seiner Yacht gesichtet.

Monatelang beachtete aber kaum jemand die pikante Nähe des Regierungsbeamten zu einem der reichsten und einflussreichsten Russen überhaupt. Bis der russische Oppositionelle Alexej Nawalny auf das Escort-Girl aufmerksam wurde und sie in einen seiner Enthüllungsfilme über Korruption in der russischen Machtelite aufnahm. Das millionenfach geklickte Video veröffentlichte Nawalny ebenfalls auf YouTube, zum ersten Mal auch mit englischen Untertiteln.

Im eigenen Land müssen also weder Deripaska noch Prichodko Probleme befürchten. Doch der Verdacht erhärtet sich, dass Oligarch Oleg Deripaska als Mittelsmann zwischen Trumps Wahlteam und dem Kreml fungierte. Der russische Milliardär streitet alle Vorwürfe bisher ab und sieht sich als Opfer eines Komplotts. Auch vielen anderen reichen Russen scheint es kein Zufall zu sein, dass ein Call Girl solch sensible Informationen publik macht und dass Nawalnys Enthüllungen ausgerechnet jetzt kommen, kurz nachdem die USA eine Liste mit Personen veröffentlichten, die potentiell Ziel von Sanktionen im Zuge der russischen Wahleinmischung werden könnten. Sowohl Prichodko als auch Deripaska stehen drauf.

Die schöne Weißrussin will von der Brisanz ihrer Aufnahmen nichts gewusst haben. Freimütig berichtete sie vielmehr, sie habe Seminare des in Moskauer Kreisen bekannten Verführungsgurus Alexander Kirillow besucht. Dort sei es üblich, alle Schritte der Verführung auf Video festzuhalten, um sie der Zielperson nach der geglückten Verführung zu präsentieren. Nur deswegen also die Videos im Netz. Sie selbst halte sich derzeit in Dubai auf, habe jedoch wegen der Affäre keine Angst nach Russland zurückzukehren. „Ich komme wieder, wenn es in Moskau wieder wärmer wird“, sagte sie gegenüber der BBC.