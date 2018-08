Ein Auto zu besitzen ist in Russland und anderen postsowjetischen Ländern immer noch ein immenses Statussymbol. Lässt sich das überhaupt so schnell ändern?

Es ändert sich bereits, vor allem in Großstädten wie Moskau und Sankt Petersburg. Das ist der gleiche Trend wie im Rest der Welt. Die Leute verstehen, dass ein Auto ihnen Zeit und Geld raubt und es andere Möglichkeiten gibt, sich in der Stadt zu bewegen. Es gab Selbstversuche in Moskau, in denen Leute ihr Auto verkauft und haben und nur noch mit Sammeltaxis gefahren sind. Selbst das war billiger. Und da reden wir noch nicht über den öffentlichen Nahverkehr, der fast kostenlos ist.

Die Wahrnehmung ändert sich also schon. Vor langer Zeit war Radfahren entweder eine Freizeitbeschäftigung oder etwas für arme Menschen und Studenten. Aber in Moskau sehen wir nun gutverdienende, gut angezogene Menschen, die Rad fahren. So zeigt eine unserer Studien, dass die meisten Teilnehmer an "Rad-zur-Arbeit"-Programmen Mitte 30 sind, gute Jobs haben und dennoch eine andere Art des Verkehrs bevorzugen.

Welchen Einfluss hat die Digitalisierung, die in Russland rasend schnell voranschreitet? Es gibt in Russland bereits Millionen Nutzer von Apps von so genannten "Sharing"-Diensten, wo man sich Fahrräder und Autos kurzfristig leihen oder Taxis teilen kann.

Durch diese Apps haben die Leute endlich andere Optionen als das eigene Auto. Moskau ist da natürlich der absolute Vorreiter. Nahezu jeder nutzt diese Apps. Und wenn es nur ist, um Abends ein preiswertes Taxi zu bestellen. Die Transportbehörde der Stadt arbeitet aber bereits an einer einzigen App, die alle Sharing-Systeme verbinden soll. Über die kann man sich dann sein Metroticket buchen, aber auch ein Auto mieten, ein Rad ausleihen oder sogar moderne Tretroller, die gerade immer populärer werden.

Die Strategie besteht darin, alle Transportmöglichkeiten zu kombinieren. Denn die großen Entfernungen schrecken viele Menschen davon ab, ein Rad zu nutzen. Aber wenn man einen Kilometer mit dem Mietrad zur Metro fahren kann, dann in die Stadt fahren und dort das nächste Rad ausleihen, bringt das mehr Leute aufs Rad. Ein neues Projekt sind auch Expressbusse, die die weit entfernten Vororte mit dem Stadtzentrum verbinden. In denen kann man sein Rad einfach mitnehmen. Das wird viel verändern.