Im Osten der Ukraine gilt zwar seit mehr als drei Jahren offiziell ein Waffenstillstand, eingehalten wird dieser jedoch weder von den von Russland unterstützen Separatisten, noch von ukrainischer Seite. Allein seit Jahresbeginn wurden in der Region mehr als 8.000 Menschen durch den Einsatz von Waffen verletzt, erklärte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) Anfang Juli. Insgesamt 140.000 Mal hätten die Konfliktparteien in diesem Jahr zur Waffe gegriffen.