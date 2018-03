"Es ist wichtig, Brücken zu bauen"

Ein optimistischer Auftakt zu einem schwierigen Projekt: "Wir und Russland" soll kurz vor der dortigen Präsidentschaftswahl online, in zwei TV-Reportagen und einer öffentlichen Redaktionskonferenz beleuchten, wie Europas Beziehungen zu Russland im Moment aussehen. Was ist schiefgelaufen und was kann man besser machen in Zukunft?

Zur Konferenz - organisiert von der MDR-Redaktion Geschichte, Dokumentationen und Osteuropa (GDO) - waren unter anderem Ostblogger aus sieben Ländern geladen, ebenso Redakteure des Nachrichtenmagazins MDR AKTUELL, Wissenschaftler, die über Osteuropa forschen, und MDR-Intendantin Karola Wille.



Die MDR-Intendantin war auch schon vor 15 Monaten dabei, als das Ostblogger-Netzwerk aus der Taufe gehoben wurde, und erinnert sich an einen bemerkenswerten Satz von damals. Die nationalkonservative Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) war damals schon an der Macht in Polen und hatte große Umgestaltungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk vollzogen.