"Diese Aufgaben sind sehr planmäßig und es ist auffällig, wie gut sich derjenige, der sich das ausgedacht hat, in Psychologie und Manipulation auskennen muss, um geschickt zum Selbstmord zu verleiten", sagt die Moskauer Journalistin Galina Mursalijewa, die für die renommierte "Nowaja Gazeta" arbeitet. An sie hatte sich Sergej Pestow mit der Geschichte seiner Tochter gewendet. Sein Bericht glich mehreren anderen aus ganz Russland, die Mursalijewa da bereits gehört hatte. Immer wieder tauchte dabei ein Hashtag auf: "Blauer Wal".

Mursalijewa recherchiert in den folgenden Monaten diverse Fälle, spricht mit Angehörigen, liest Chatprotokolle und Obduktionsberichte und verfasst schließlich einen Zeitungsartikel, dessen These sich mit der von Pestow deckt und Russland erschüttert.

Mursalijewa sagt, es funktioniere wie eine Sekte. Die Kinder werden in ein perfides Psychospiel verwickelt, das 50 Aufgaben in 50 Tagen beinhaltet. An dessen Ende steht der Suizid. 130 Jugendliche in Russland sollen ihren Recherchen zufolge dem Spiel mit dem blauen Wal als Erkennungszeichen schon zum Opfer gefallen sein.