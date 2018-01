Weltgrößtes Schnee-Labyrinth lädt in Zakopane ein

Mit dem Schneekunstwerk will Polen den Weltrekord für das größte Gebäude aus Schnee erobern, den zurzeit "noch" Kanada innehat. Das Schnee-Labyrinth hat eine Fläche von 2.500 Quadratmetern und ist somit größer als das Labyrinth in Kanada, welches eine Fläche von ca. 1.700 Quadratmetern hat. Die Polen warten noch auf den Eintrag ihres Weltrekordversuches in das "Guinness-Buch der Rekorde". Bildrechte: Adam Brzoza