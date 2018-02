Wegen Schweinepest: Polen sperrt Autobahn-Tierbrücken

Die polnische Wojewodschaft Kujawien-Pommern will noch im Februar die Tierbrücken entlang der polnischen Autobahn A2 sperren, die die polnische Hauptstadt Warschau mit Berlin verbindet. Außerdem sollen die Kontrollen lokaler Tierbetriebe massiv ausgebaut werden. Damit soll ein weiteres Vordringen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Polen und in das Grenzgebiet zu Deutschland verhindert werden.

Schweinepest in Polen auf dem Vormarsch

Bis vor kurzem grassierte die ASP nur in Ostpolen, wo sie im Jahr 2014 erstmals aufgetreten war. Ende 2017 wurden jedoch erste verendete Schweine in der Umgebung von Warschau gemeldet, über 200 Kilometer weiter westlich. Mehr als 1.200 Wildschweine und 100 Hausschweine sind dort seither verendet. Viele Gebiete rund um Warschau, wie der Naturpark Obory südlich der Hauptstadt, gelten nun als Risikogebiet.

Dort kämpft Veterinärinspektorin Malgorzata Bruczynska nun gemeinsam mit dem polnischen Militär gegen die Ausbreitung der Seuche. Bruczynska und ihr Assistent suchen in den polnischen Risikozonen nach Kadavern, untersuchen und beseitigen diese, um so eine Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Nach Ansicht von Tierärztin Bruczynska hat das aber nicht nur mit der Schwarzwildwanderung zu tun:

Wir Menschen sind im Augenblick dafür verantwortlich, dass zumindest bei größeren Distanzen die Afrikanische Schweinepest sich verbreitet. Das Virus muss über die Autoreifen oder durch Lebensmittel nach Polen eingeschleppt worden sein. Denn im Fleisch bleibt das Virus sehr lange erhalten.

Autobahnen im Fokus

Daher rücken nun insbesondere die vielbefahrenen Autobahnen Richtung Deutschland in den Fokus der Behörden. Über die A2 zwischen Warschau und Berlin oder die A4 von Breslau nach Dresden könnte das Virus sich über den Verkehr weiter ausbreiten. Die Autobahnen sind die wichtigsten Handelsverbindungen zwischen den beiden Nachbarländern Polen und Deutschland.

Mit solchen Warnhinweisen soll das Virus in das Bewusstsein der Fernfahrer zwischen Deutschland und Polen gebracht werden. Bildrechte: Heute im Osten, MDR Auch auf der deutschen Seite ist man sich der Gefahr bewusst. Für Fernfahrer hat das Bundeslandwirtschaftsministerium an grenznahen Raststätten nun mehrsprachige Hinweisplakate angebracht. Diese rufen zum Beispiel dazu auf, Essensreste unbedingt in geschlossene Mülleimer zu entsorgen. In Nahrungsabfällen überlebt der Erreger besonders lange.

Horrorszenario für Deutschland

Deutsche Bauern sind ebenso in Alarmbereitschaft, etwa Bernd Schulz. Auf seinem brandenburgischen Ökohof haben die Tiere bislang freien Auslauf auf 35 Hektar. Seine mehr als 400 Tiere versorgt Landwirt Schulz mit Biogetreide und Wasser. Kolkraben, die sich von Aas ernähren, könnten die Freiland-Schweine infizieren - oder Wildschweine, die zu nah an die Zäune kommen. Um das zu verhindern will Bauer Schulz einen zweiten Sicherheitszaun errichten, damit seine Tiere keinen direkten Kontakt mit dem Schwarzwild haben.

Damit sich das Virus nicht verbreiten kann, fordert der Deutsche Bauernverband, dass 70 Prozent aller Wildschweine in deutschen Wäldern getötet werden. Die Wildschweine sollen geschossen werden, um die 27 Millionen Nutz-Schweine in Deutschland vor der Seuche zu schützen. Erste Bundesländer ergreifen Maßnahmen.

Treibjagd gegen Schweinepest

Treibjagd gegen Schweinepest in Mecklenburg-Vorpommern Bildrechte: Heute im Osten, MDR In Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine große Fruchtbarkeit vom Schwarzwild und eine entsprechend hohe Vermehrung. Der dortige Förster Peter Rabe spricht von 60.000 Wildschweinen im Jahr. Das ist deutlich das Zeichen für eine zu hohe Schwarzwalddichte. Die Schwarzwilddichte muss so weit wie möglich abgesenkt werden.

Je weniger Wildschweine übrig bleiben, desto weniger können sich später mit der Seuche infizieren und andere anstecken. Für viele Jäger ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Schweinepest auch Deutschland erreicht. 30 Jäger und 10 Treiber haben insgesamt 16 Wildschweine erlegt. Sollte die Seuche ausbrechen muss mit ganz anderen Mitteln gejagt werden: etwa Jagdschneisen in den Maisfeldern und Nachtsichtgeräten.

Polnische Bauern fürchten um ihre Existenz

Auch in Polen fürchten viele Bauern fürchten um ihre Existenz, etwa Adam Zboina. Er wohnt in der Risikozone südlich von Warschau. Von seinem Bauernhof bis zum Wald, in dem verendete Wildschweine gefunden wurden, sind es nur 30 Kilometer. Sollte Virus in seinen Stall gelangt, müssten alle Schweine gekeult und verbrannt werden, ein wirtschaftliches Fiasko für Zboina.

Die ASP bedroht die Existenz des polnischen Bauern Adam Zboina. Bildrechte: Heute im Osten, MDR Denn selbst, wenn nur ein Schwein mit Afrikanischer Schweinepest infiziert ist, müssen alle anderen vorsorglich getötet werden. Vom polnischen Staat gibt es in diesem Fall nur geringe Entschädigungssummen. Viele Bauern in der Region geben daher die Schweinehaltung jetzt schon auf und satteln auf Rinderzucht um.

Zwar ist das Virus der Afrikanischen Schweinepest ist nicht auf den Menschen übertragbar, trotzdem darf das Fleisch infizierter Tiere nicht verkauft werden. Dass das dennoch passiert, kann wegen fehlender flächendeckender Kontrollen nicht ausgeschlossen werden.

Immerhin: Seit kurzem verteilt die polnische Regierung an Schweinehalter Flugblätter, in denen mögliche Schutzmaßnahmen beschrieben sind. Die Regierung plant außerdem einen 730 km lange Zaun an der Grenze zu Weißrussland und zur Ukraine, um die Verbreitung des Virus aufzuhalten. 31 Millionen Euro wurden dafür bereitgestellt.

Verbreitung der Seuche durch Menschen

Wildschweine verbreiten das ASP-Virus und sterben daran. Wird Fleisch oder Rohwurst infizierter Tiere von Schweinen aufgenommen, können diese Schweine sich hierüber anstecken. Menschen erkranken generell nicht an dem Erreger. Die Wissenschaft ist der Meinung, dass aber der Mensch der Hauptrisikofaktor bei der Übertragung der afrikanischen Schweinepest ist, so Angela Dinter vom Kieler Verein gegen tierquälerische Massentierhaltung (PROVIEH).

Dafür reiche ein Blick auf die Landkarte, so die PRORVIEH-Fachreferentin für Nutztierhaltung. In Polen ist der Nordosten des Landes betroffen. Mehr als 300 Kilometer südlich gibt es einen weiteren Ausbruch im östlichen Tschechien. Dazwischen: eine schweinepestfreie Zone. Dass Wildschweine selbst diese Distanzen zurückgelegt haben, hält sie für unwahrscheinlich. Verbunden werden die beiden Regionen jedoch durch frisch gebaute Schnellstraßen - und diese kreuzen auch die Autobahnen A2 und A4 Richtung Deutschland.