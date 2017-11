Der Kampf um sexuelle Aufklärung in Rumänien

Dass in Rumänien so viele Minderjährige schwanger werden, hat vor allem mit einer völlig unzureichenden sexuellen Aufklärung zu tun. Wenn sie auch nicht gerade an den Klapperstorch glauben: Wie man Kinder empfängt, ist jungen Rumänen oft nicht so richtig klar. Deshalb wird auch zu selten verhütet. Wie das mit dem Schwangerwerden gehe, habe man ihr erst im Krankenhaus bei der Geburt ihres ersten Sohnes erzählt, berichtet beispielweise die 19-jährige Gabriela. Sie war 16 Jahre alt, als sie ihr erstes Kind bekam. Mittlerweile ist sie zweifache Mutter. Gabriela lebt in einem Dorf in der Donauebene westlich von Bukarest. Der Vater ihrer Kinder schlägt sich als Tagelöhner durch, sie baut Gemüse im Garten an, damit die Familie über die Runden kommt.