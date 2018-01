Paradoxes Frauenbild? Feminismus und Sexismus in Russland

Jung, schlank und schön – so sollen die Stewardessen der russischen Fluggesellschaft Aeroflot sein. Vor allem auf den lukrativen Langstreckenflügen will die Airline damit bei der Kundschaft punkten. Die "alten Eisen" und "“zu dicken" Frauen setzt das Unternehmen nur noch auf den Inlandsflügen ein. Doch die werden schlechter bezahlt als die Auslandsflüge. Das heißt für die betroffenen Flugbegleiterinnen: weniger Geld - trotz langjähriger Erfahrung und Firmentätigkeit.

"Schöner" fliegen?

Die Stewardessen Irina Jerusalimskaja (links) und Jewgenija Magurina (rechts) – sie haben nach Meinung von Aeroflot für Auslandsflüge ausgedient. Bildrechte: ARD, Weltspiegel Ein Gehalt, das von Gewicht und Alter abhängt? Für Jewgenija Magurina nach 20 Jahren im Job - eine Demütigung: "Die Leitung rief mich, um Fotos von mir zu machen", erzählt die ehemalige Aeroflot-Stewardess, "erst ein Porträt, dann ein Ganzkörperfoto. Dann wurden wir wie Vieh aufgeteilt und man entschied, welches Vieh wohin fliegen darf."



Es hagelte Sexismusvorwürfe seitens vieler Mitarbeiterinnen gegen das Unternehmen. Jewgenija und ihre Kollegin Irina Jerusalimskaja fühlten sich derart diskriminiert, dass sie sogar gegen ihren Arbeitgeber vor Gericht zogen. Aeroflot erklärte öffentlich, Passagiere wollten eben schlanke Frauen sehen.

Die Flugbegleiterinnen, die sich scherzhaft mit dem Kürzel STS bezeichnen - für "alt, dick, hässlich" (auf Russisch: "starje, tolstje, straschnje") – gewannen schließlich den Prozess: Aeroflot darf die Kleidergröße der Stewardess-Uniformen weder vorschreiben noch beschränken. Als ausdrücklich "diskriminierend" bezeichnete das Gericht die Uniformrichtlinie von Aeroflot allerdings nicht. Nicht älter als 40, keine Kleidergröße über 42 – so stellt sich die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot ihre Stewardessen vor. Bildrechte: IMAGO

Arbeitsrechtlerin: "Das Land ist wohl noch nicht bereit"

Zwar ist die Gleichheit der Geschlechter in der Verfassung der Russischen Föderation verankert, doch ein Gesetz, das Maßnahmen gegen die Diskriminierung von Frauen gewährleistet, steckt seit Jahren in der Staatsduma fest. Dabei wäre es wirklich dringend nötig: In keinem Land der Welt sind so viele Berufe für Frauen verboten wie in Russland.

Und für die Jobs, die frau machen darf, bekommt sie im Durchschnitt rund ein Drittel weniger Gehalt als männliche Kollegen. Gleichstellungsbeauftragte in Firmen sucht man vergeblich - selbst in der Russland-Vertretung des US-amerikanischen Unternehmens Google. "Google hat überall Gleichstellungsbeauftragte", erklärt die Anwältin der beiden Aeroflot-Stewardessen, Arbeitsrechtlerin Ksenia Michailitchenko. "Nur in Russland nicht. Weil das hier noch nicht Fuß gefasst hat. Das Land ist wohl noch nicht bereit."

Kampf gegen Sexismus findet kaum Anklang

Jewgenija Magurina mit ihrer Anwältin Ksenia Michailitchenko vor Gericht. Bildrechte: IMAGO Wer nun glaubt, dass ein Anti-Diskriminierungs-Kampf, wie ihn die zwei Stewardessen Magurina und Jerusalimskaja beispielhaft gegen Aeroflot führten, von der russischen Weiblichkeit goutiert würde, liegt allerdings falsch. Das Land erfreut sich am Sexismus – und zwar geschlechterübergreifend! Unlängst protestierten ein paar nackte Russinnen vor der US-Botschaft für Harvey Weinstein: "Harvey erregt mich! Harvey, komm‘ nach Russland", stand auf ihren Plakaten.

Legitimiert wird das Ganze auch vom Staatsfernsehen: Dort macht man sich lustig über die Opfer des Hollywood-Regisseurs und hat Mitleid mit dem Übergriffigen.

Feminismus – eine dekadente Idee des Westens?

In Russland – so scheint es – werden Frauen mehr denn je als Sexualobjekt betrachtet. "Sie ist aus Petersburg", verlautbart ein Mann in einer Werbung für ein Asia-Restaurant, "aber sie kann auch asiatisch – und jederzeit und überall meinen Hunger stillen." Der Macho-Spruch geht ganz öffentlich unter die Gürtellinie, doch im heutigen Russland ist das kein Tabubruch. Feminismus dagegen ist tabu. Für die meisten Russen gilt er als westliche dekadente Idee aggressiver, hässlicher Frauen. Aber das war nicht immer so.

Vor 100 Jahren erlebte die Frauenemanzipation in Russland eine Blütezeit: 1917 gab es mit der Russischen Liga für die Gleichberechtigung der Frauen eine engagierte Bewegung. Hunderte Frauenvereinigungen aus dem ganzen Land hatten sich ihr angeschlossen. Noch vor der Oktoberrevolution errangen sie mit einem großen Marsch durch Sankt Petersburg das Wahlrecht. Damit war Russland eines von nur sechs Ländern auf der Welt, in denen Frauen wählen konnten. Als weltweit erste erreichten Russlands Frauen in den 20er-Jahren die Legalisierung der Abtreibung. Doch Ende der 30er war die Emanzipationswelle schon wieder vorbei. Josef Stalin, damals Oberhaupt der UdSSR, erklärte die "Frauenfrage" im Land für gelöst.

Paradoxes Frauenbild

Seitdem, so konstatieren viele Forscherinnen und Forscher, befinde sich die russische Frau in einer paradoxen Situation ständiger Rollen- und Statuswechsel: von der Rolle der emanzipierten, freien Arbeiterin, über die Rolle der Hausfrau, von der die Geburt von Kindern und das Sorgen um Mann und Familie erwartet werden, bis hin zu der eines Sexualobjekts, das provokante Kleider und Pumps tragen soll. Eine Ambivalenz, die sich derzeit womöglich weiter zuspitzt: Die Gesellschaft werde immer sexistischer und zugleich immer konservativer, meint Lolja Nordic, eine junge Designerin aus Sankt Petersburg. Mit ihrer Mode unterstützt sie Frauenhäuser. Geschätzt jede zweite Frau erlebt in Russland sexuelle Gewalt oder Belästigung.