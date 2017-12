Silvester in Bulgarien: Mit Schlägen in das neue Jahr

Im neuen Jahr wird zugeschlagen - so könnte man den Neujahrstag in Bulgarien beschreiben. Allerdings sind die Hiebe nicht hart, denn nur Kinder vollziehen diesen Brauch. Dafür benutzen sie eine geflochtene Rute aus dem Kornel-Kirschbaum, genannt "Surwatschka". An die Stängel hängen sie bunten Papierschmuck, getrocknete Früchte oder kleine Brezeln. Die Kornelkirsche gilt als Baum mit besonderen Eigenschaften, da dieser zäh und widerstandsfähig ist. Diese Tugenden sollen beim Berühren auf die Menschen übergehen.

Schläge von den Junggesellen

Die Kinder ziehen von Haus zu Haus und hauen den Erwachsenen damit auf den Rücken oder auf die Schulter. Außerdem sagen die Kinder Neujahrsgedichte auf. Dem Geschlagenen soll das Glück, Wohlbefinden und Reichtum bringen und die Kinder erhalten im Gegenzug sogar Süßigkeiten oder ein wenig Geld als Dank. Mittlerweile wird der Brauch nur noch am Neujahrstag oder in der Silvesternacht vollzogen. Traditionell wurde er in der Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar abgehalten, dem Jordanstag.

Heute noch werden die Boten mit der Rute "Surwaki" genannt und manchmal sind es sogar nicht nur Kinder sondern auch junge Männer, wie es noch vor einigen Jahrzehnten Brauch war. Früher zogen die Junggesellen über die Dörfer und suchten die Häuser der unverheirateten Mädchen auf. So lernte man sich kennen und die jungen Frauen konnten in einer Art Wettsingen ihre Gesangskünste unter Beweis stellen.

Die Frauen trafen sich meistens schon am Abend zuvor, um sich auf den Besuch der "Surwaki" vorzubereiten. Dazu tauchten sie Fingerringe in frisches Quellwasser und ließen die Ringe in der Silvesternacht darin stehen. Am nächsten Tag versammelten sich die Mädchen und sangen. Erst wenn die Junggesellen das Haus betraten, wurde der erste Ring aus dem Wasser geholt. Der Besitzerin wurde prophezeit, dass sie als erstes im neuen Jahr heiraten würde.

Dämonen vertreiben mit Masken

Am Neujahrstag ziehen verkleidete Bulgaren als "Kukerki" durch die Orte. Bildrechte: dpa Dieses Ritual gilt allerdings nur für unverheiratete. Erwachsenen Männern kommt im neuen Jahr eine ganz andere Rolle zu. Zwischen Neujahr und der Fastenzeit wird "Kukerki" gefeiert. Dabei tragen die Männer gigantische Tiermasken und haarige Kostüme. Verkleidet heißen sie dann Kukerki und sollen die Winterdämonen vertreiben.

Außerdem tragen sie Glocken, die mehrere Kilogramm wiegen können, damit auch jeder sie hören kann. Das Fest wird über mehrere Tage zelebriert und ist Teil der Neujahrs-Festivitäten.

Jordanovden

In Bulgarien hat sich am Jordanstag auch ein Brauch erhalten, der sowohl mit christlichen als auch mit heidnischen Traditionen verbunden ist: Jordanovden. Am 6. Januar, dem Tag der Taufe Jesu durch Johannes den Täufer, springen orthodoxe Christen nach dem Gottesdienst in eiskalte Gewässer. Traditionell wird vorher ein Taufkreuz ins Wasser geworfen und derjenige, der es herausholt, wird, so die Legende, gesund durch das Jahr kommen.

"Eisiger Reigentanz" in Kalofer Bildrechte: IMAGO Durch diesen Ritus sollen böse Geister, Kobolde und Dämonen von der Erde vertrieben werden. Sie waren, so die Legende, Ende Dezember auf die Erde gekommen, weil Jesus noch nicht getauft war. Besonders ausgeprägt ist dieser Brauch in der Kleinstadt Kalofer. Dort vollführen alljährlich am 6. Januar etwa 200 Männer im Fluss Tundscha den "eisigen Reigentanz".

Vorbereitungen beginnen schon vor Weihnachten

Das Tragen der Tracht gehört am Neujahrstag dazu. Bildrechte: IMAGO Das neue Jahr wird jedoch nicht nur zu Silvester und zu Beginn des Jahres gefeiert. Die Vorbereitungen für das kommende Jahr beginnen bereits am 20. Dezember, dem Ignatius-Tag. Innerhalb des alten Volkskalenders wiederspiegelt der Ignatius-Tag den ersten Tag im neuen Jahr. Am Abend davor bereiten meistens die Frauen das typisch bulgarische Essen dafür vor. Wie in vielen anderen Ländern gilt bis zum Heiligen Abend die Fastenzeit. Nur bestimmte Gerichte sind erlaubt, wie etwa das Ritualbrot.

Gast bestimmt über das neue Jahr

Die Tradition besagt, dass am Ignatius-Tag der erste Gast, auf Bulgarisch der "Polasnik", das Brot brechen darf. Danach darf er von allen Mahlzeiten kosten und segnet die Familie mit guten Wünschen für das neue Jahr.