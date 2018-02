Skifahren in Osteuropa: Billiger und besser?

Pauschal, kann man über das Skifahren in Osteuropa schon einmal festhalten, dass es sehr viel günstiger ist als im Wallis oder Südtirol. Ein Skilehrer für 10 Euro pro Stunden wie er in Georgien zur Verfügung steht, wird man wohl in der Schweiz niemals finden. Neben günstigen Preisen, wird auch Nervenkitzel geboten.

Nachdem er die Gebiete in den Alpen für zu klein befand, testete er die Gebiete in den „Transsilvanischen Alpen“ aus. In Rumänien hat er mehr als 100 km Gebirgskette, die er mit dem Helikopter ansteuern kann. Von Sibiu Hermannstadt fliegt er für 500 Euro am Tag die Skifahrer auf die Gipfel. Ein Extremsport-Event, das für diesen Preis in Kanada undenkbar wäre. Außerdem gibt es in Rumänien keine Skifahr-Tradition, was noch mehr Platz auf den Pisten bietet.