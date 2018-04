Doch die Unternehmen können den zunehmenden Druck der Arbeitnehmer finanziell immer noch gut verkraften. So setzte Škoda im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 1,2 Millionen Autos ab. Auch der Gewinn fiel mit zehn Prozent ausgesprochen hoch aus. Ein Grund dafür ist, dass selbst die gestiegenen Löhne in Tschechien noch weit unter dem Niveau westeuropäischer Staaten liegen.

Mit jetzt durchschnittlich 1.900 Euro brutto verdient ein Škoda -Angestellter im Stammwerk in Mladá Boleslav nicht einmal halb so viel wie sein deutscher Kollege im zweihundert Kilometer entfernten Dresden. Dort, beim Mutternkonzern Volkswagen, liegt das Durchschnittsgehalt bei 4.200 Euro. Und das, obwohl die Lebenserhaltungskosten in Tschechien mittlerweile fast deutsches Niveau erreicht haben.