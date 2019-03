Slowakischer Unternehmer soll Mord an Journalisten beauftragt haben

Die slowakische Staatsanwaltschaft beschuldigt den Multimillionär Kocner, die Ermordung des Journalisten Jan Kuciak angeordnet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft in Bratislava am Donnerstag mitteilte, war der Mord durch die Recherchen des Investigativ-Journalisten motiviert. Es gebe dafür einen objektiven Beweis, der derzeit aber nicht öffentlich gemacht werden dürfe. Gegen den 55-jährigen Kocner sei am 8. März Anklage erhoben worden. "Die Tatwaffe haben wir noch nicht gefunden, aber wir haben Belege dafür, um welche Art Waffe es sich handelt", erklärte ein Sonderstaatsanwalt, dessen Name aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt wurde.