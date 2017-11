Jaroslaw Kaczynski Trotz seines stets auch geäußerten tiefen Misstrauens gegen die EU will der einflussreiche Chef der polnischen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kazcynski, ein Europa der zwei Geschwindigkeiten "mit aller Macht" verhindern. "Wir können keinerlei Erklärung über ein Europa der zwei Geschwindigkeiten akzeptieren", sagte Kazcynski am 20. März 2017 in einem Interview mit dem Magazin "wSieci". Polen würde über kurz oder lang aus der EU gedrängt oder zu einem Mitglied minderer Qualität degradiert werden, befürchtet Kazcynski. Bildrechte: dpa