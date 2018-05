Sowjetische Ehrenmale in Osteuropa

In den von der Sowjetunion besetzten baltischen Staaten wurden ebenfalls dominante Denkmale im Zentrum der Hauptstädte errichtet – so wie hier das Befreier-Denkmal in Riga. Es wurde 1985 erbaut und sollte an die Befreiung Rigas durch die Rote Armee erinnern. Für die Letten gilt es als Symbol der russischen Besatzung nach 1945. Abrisspläne sind derzeit vom Tisch. Die russische Minderheit im Land feiert Jahr für Jahr am 9. Mai vor dem Denkmal den Sieg der Sowjetarmee über Hitlers Wehrmacht und das Ende des "Großen Vaterländischen Krieges". Bildrechte: imago/ITAR-TASS