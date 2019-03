Der Mord an Kuciak kam einem Erdbeben gleich. Immer neue Enthüllungen erschütterten das Vertrauen der Bürger in Politik, Staat und Justiz. Ministerpräsident Robert Fico musste zurücktreten. Doch das hat die Atmosphäre nur vorübergehend beruhigt - die neue slowakische Regierung unter Peter Pellegrini konnte den Vertrauensverlust nicht stoppen.

Čaputová als Gesicht der Erneuerung

Genau hier setzt Čaputová an. Sie wolle Gerechtigkeit und Anstand im Land wiederherstellen, schreibt die 45-Jährige auf ihrer Internetseite. Damit trifft sie offenbar den Nerv der Zeit. Im ersten Wahlgang bekam sie fast 41 Prozent der Stimmen und ließ den zweitplatzierten Kandidaten Maroš Šefčovič mit knapp 19 Prozent weit hinter sich zurück. Auch bei der letzten Umfrage vor der Wahlkampfruhe konnte sie ihren Vorsprung halten - mit 60,5 gegen 39,5 Prozent Stimmen.

Keine Erfahrung in der Spitzenpolitik

Viele Slowaken hoffen auf eine moralische Erneuerung der Politik unter Zuzana Čaputová. Bildrechte: Peter Konečný Dass sie keinerlei Erfahrung in der Spitzenpolitik mitbringt, kommt ihr zugute, denn die etablierten Parteien sind angesichts der vielen bekanntgewordenen Skandale beim Wähler in Ungnade gefallen. Čaputová ist Juristin, arbeitete einige Jahre im Rathaus ihrer Heimatstadt Pezinok bei Bratislava, wechselte dann in den Non-Profit-Sektor und gründete schließlich 2010 eine Anwaltskanzlei. Ihr größter Erfolg war der mehrjährige Kampf gegen eine illegale Mülldeponie in Pezinok, den sie durch alle Instanzen bis zum Europäischen Gerichtshof ausfechten musste - und gewann.

Gerechtigkeit für alle in der Slowakei

Mit einer solchen Vita wirkt Čaputová glaubwürdig als Vorkämpferin für Werte und Anwältin des kleinen Mannes. Die wichtigste Losung ihres Programms lautet "Gerechtigkeit für alle". Politiker stünden oft über dem Gesetz, während es Normalbürgern oft nicht gelinge, Gerechtigkeit zu erlangen, weil ihnen Kontakte, Einfluss oder Geld fehlten, behauptet Čaputová.

Bei vielen Korruptions- und Strafsachen bestätigt sich, dass für Politiker andere Regeln gelten. Ihnen gegenüber wird das Recht nicht durchgesetzt. Gleichzeitig setzt der Staat die Einhaltung der Regeln durch Otto Normalbürger mit Härte durch. Zuzana Čaputová, Präsidentschaftskandidatin in der Slowakei

Als Präsidentin werde sie daher auf Veränderungen bei Polizei, Justiz und Staatsanwaltschaft drängen, verspricht Čaputová. Die Polizei müsse von politischer Einflussnahme frei werden. Außerdem müsse Politik in der Slowakei wieder als Dienst an der Allgemeinheit verstanden werden. "Wir trauen den Politikern nicht, dass sie im guten Glauben handeln", schreibt Čaputová.

Liberales Programm...

Čaputová präsentiert sich als Anwältin der Normalbürger. Bildrechte: Peter Konečný Die übrigen Programmpunkte lesen sich ausgesprochen liberal für ein Land, in dem mehr als zwei Drittel der Bürger sich zur römisch-katholischen Kirche bekennen. Čaputová unterstützt das Recht auf Abtreibung und spricht sich für die Einführung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften inklusive Adoptionsrecht aus. Viel Platz räumt sie dem Umweltschutz ein. Unter anderem will sie großflächige Waldrodungen begrenzen, die ihrer Meinung nach nur wenigen dienen.

Die Rücksichtslosigkeit, mit der wir heutzutage die Umwelt behandeln, ist eine Bedrohung für künftige Generationen und für unsere eigene Gesundheit. Zuzana Čaputová, Präsidentschaftskandidatin in der Slowakei

Čaputovás Gegenkandidat ist der Diplomat Maroš Šefčovič. In anderen Zeiten, ohne das Trauma des Kuciak-Mordes, wäre möglicherweise er der klare Favorit angesichts seiner langjährigen Erfahrung in der Spitzenpolitik. Vor der Samtenen Revolution war er Mitglied der kommunistischen Partei, studierte in Moskau Internationale Beziehungen und wurde Diplomat. Seit 2009 ist er EU-Kommissar und seit 2014 als solcher für die Energieunion zuständig.

...und der konservative Gegenentwurf

Šefčovičs Wahlprogramm liest sich wie der konservative Gegenentwurf zum Wahlprogramm der Čaputová. So betont er unter anderem, dass er nicht mit dem Adoptionsrecht für homosexuelle Paare einverstanden ist. Obwohl ehemaliges Mitglied der kommunistischen Partei, erklärte er "christliche Familienwerte" zu einem Pfeiler seines künftigen Politik.

Die Unterstützung der Familien, auch der unvollständigen, ist eines der grundlegenden Mittel, um den Verlust der europäischen Identität zu verhindern. Eine starke Slowakei und ein starkes Europa werden nur mit einer starken Familienpolitik überleben. Maroš Šefčovič, Präsidentschaftskandidat in der Slowakei

In der Sozialpolitik sieht sich Šefčovič aber als Sozialdemokrat. "Ich bin davon überzeugt, dass die Menschen es spüren sollten, wenn es dem Staat gut geht", schreibt er. Kostenloses Bahnfahren, Gratis-Schulspeisung, eine 13. Rente, höhere Mindestlöhne und Gehaltserhöhungen in der Verwaltung würden den Menschen helfen und ihre Ausgaben senken, so der Politiker.

Šefčovič als Gesicht der Versöhnung

Der erfahrene Diplomat Šefčovič will als Präsident der Versöhnung punkten - und Beschützer der konservativen Werte. Bildrechte: imago images/CTK Photo Auch Šefčovič nimmt die systemkritischen Stimmungen wahr. Deshalb versucht er, sich als überparteilich zu präsentieren. Wo es geht, distanziert er sich von der Regierungspartei Smer, die seine Kandidatur auch monetär unterstützt. Anders als Čaputová positioniert sich Šefčovič nicht als Gesicht der Erneuerung, sondern der nationalen Aussöhnung in einer angeblich gespaltenen Slowakei. Das Land verdiene Ruhe und der Präsident dürfe die Bürger nicht in Gute und Böse unterteilen, so die Botschaft.

Die Slowakei steht heute vor vielen Fragen: Wie wollen wir leben? Wie wird unser Lebensstandard? Was tun mit der niedrigen Geburtenrate, Migration, Sicherheit und ähnlichen Problemen? Ohne eine breite politische Übereinkunft, kommen wir da nicht einen Schritt voran. Maroš Šefčovič, Präsidentschaftskandidat in der Slowakei

Anfeindungen gegen Čaputová

Kurz vor der Wahl sah sich die in den Umfragen führende Čaputová mit einer Negativkampagne konfrontiert. Ex-Premier Fico spöttelte, während Šefčovič ein erfahrener Diplomat sei, sei Čaputová "nur irgendein Frauenzimmer, das sich um eine Müllkippe verdient gemacht hat". Auch sein Nachfolger Pellegrini konnte sich eine spitze Bemerkung nicht verkneifen: Man solle doch überlegen, ob man fünf Jahre lang einen Lehrling im Präsidentenamt haben wolle, sagte er mit Blick auf Čaputová. Šefčovič könne dagegen sofort nach der Wahl zum ersten internationalen Gipfel fliegen.

Russische Trolle in Aktion?

Beobachtern zufolge wirkt Čaputová bei Debatten überzeugender als Šefčovič und hat trotz der jüngsten Negativkampagne gute Chancen auf den Sieg. Bildrechte: imago images/CTK Photo Das Portal dennikn.sk sieht zudem russische Trolle am Werk. Ihnen schreibt es die vielen negativen Bildcollagen und Videos zu, die sich nach dem ersten Wahlgang teilweise viral im Netz verbreiteten. Darin heißt es, Čaputová unterstütze Perverslinge, wolle die Slowakei mit Muslimen überschwemmen, werde von amerikanischen Juden finanziert und sei nur eine Marketingpuppe der Liberalen. Laut dennikn.sk werden die Losungen von einem Portal lanciert, das nur dann aktiv werde, wenn in der Slowakei "etwas los" sei. Unter anderem habe es die Massenproteste nach dem Kuciak-Mord diskreditieren wollen.

Čaputová selbst reagiert gelassen - sie wolle sich nicht auf dieses Niveau herunterbegeben. Für sie sind die Angriffe ein Beweis dafür, dass "dunkle Kräfte" versuchen, den Sieg "anständiger Menschen" um jeden Preis zu verhindern. Und zumindest indrekt verweist auch sie auf den Kreml:

Ich nehme ein Bemühen wahr, Stabilität, Demokratiie und Einheit innerhalb der Europäischen Union zu untergraben - sei es durch die Finanzierung extremistischer Parteien, sei es durch Unterstützun konspirativer Medien oder durch feindliche Geheimdienstoperationen. Zuzana Čaputová, Präsidentschaftskandidatin in der Slowakei

Vielen Beobachtern zufolge wird die Negativkampagne ihren Zweck verfehlen. Sie sehen Čaputová als klare Favoritin. Sie habe es geschafft, die Dinge beim Namen zu nennen, die die Slowaken am meisten ärgern, meint die slowakische Ex-Premierministerin Iveta Radičová. Und sie wirke bei Fernseh- und Podiumsdiskussionen überzeugend, ergänzt der Politikwissenschaftler Pavol Baboš - anders als ihr Gegenkandidat, bei dem man das Gefühl habe, er wolle gar nicht gewinnen und trete nur aus Pflichtbewusstsein an.

(baz/Wahlprogramme/ČT/dennikn)