Bereits die Vorankündigung versetzte Fantasy-Fans in Aufruhr: Im Auftrag des US-Streaming-Dienstes Netflix produziert die polnische Firma "Platige Image" die englischsprachige Serie "The Witcher".

Computerspiel wird zu Netflix-Serie

Die Serie basiert auf der erfolgreichen, gleichnamigen Buchreihe des polnischen Autoren Andrzej Sapkowski. Darin besteht der Hexer Geralt von Riva diverse Abenteuer in einem von Zwergen und Drachen bevölkerten Fantasy-Universum. Den globalen Durchbruch schaffte der "Witcher" aber durch eine Computerspiele-Adaption.

Die Spielereihe der Warschauer Entwicklerfirma "CD Projekt Red" avancierte seit ihrer Erstveröffentlichung 2007 zum Publikums- und Kritikerliebling. So ist er 2015 veröffentlichte dritte Teil der Reihe, "The Witcher: Wild Hunt", das meistprämierte Videospiel aller Zeiten. 251 Preise vergab die Fachpresse für das Spiel, auch den des "Spieles des Jahres". Inklusive Erweiterungen wurden vom dritten Witcher-Teil mittlerweile mehr als 33 Millionen Kopien verkauft.

Hype mit Fragezeichen

Nun will Netflix mit seiner Serienadaption den Welterfolg auf sein Angebot übertragen. Die Filmarbeiten sollen in Polen und anderen Ländern Zentral- und Osteuropas stattfinden. Denn dort sind die Produktionskosten gering, es gibt viele historische Kulissen und die Infrastruktur für Filmproduktionen gut. Zudem Polen hat eine florierende und preisgekrönte Filmwirtschaft. Erst 2013 gewann das Drama "Ida" einen Oscar als bester fremdsprachiger Film.

Diese Faktoren, zusammen mit der Strahlkraft der Marke "Witcher", lassen Netflix auf einen großen Erfolg hoffen. Ab 2020 soll Geralt von Riva sich dann durch die fantastische Serien-Sagenwelt kämpfen. Details zum Film hält das Filmteam aber noch geheim. Etwa welcher Schauspieler den charismatischen Hexer verkörpern wird. In sozialen Netzwerken wird derzeit der Däne Mads Mikkelsen, bekannt als James Bond-Bösewicht in "Casino Royale", als möglicher Geralt-Darsteller gehandelt.

Düstere Kommunistendystopie als Erfolgsrezept?

An der zweiten Netflix-Großproduktion aus Polen, die den Namen "1983" trägt, wird hingegen schon gedreht. Inszeniert wird sie von der preisgekrönten polnischen Regisseurin Agnieszka Holland und ihrer Tochter Kasia Adamik. Schauplätze der Thriller-Serie sind ausschließlich polnische Städten wie Warschau, Breslau und Lublin.

67 Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland und ihre Tochter Kasia Adamik gewannen bei der Berlinale 2017 einen Silbernen Bären für ihren Film "Pokot". Bildrechte: dpa Die Serie spielt im Jahr 2003 in einer alternativen Realität. In der herrscht weiterhin der Kalte Krieg. Genau zwanzig Jahre zuvor, im titelgebenden Jahr 1983, stoppte ein großer Terroranschlag in Warschau die polnische Freiheitsbewegung und verhinderte den Zusammenbruch der Sowjetunion. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen ein idealistischer Jura-Student und ein Polizist, die eine Verschwörung hinter den Ereignissen von 1983 aufdecken, was zu einer Revolution führen könnte.

Für Regisseurin Holland ist die Zusammenarbeit mit Netflix nicht neu. Sie inszenierte bereits zwei Folgen des Polit-Thrillers "House of Cards". Tochter Kasia Adamik sorgte mit "Wataha" bereits 2013 für einen Überraschungs-Serienerfolg aus Polen. Die Serie handelt von Mord, Fremdenfeindlichkeit und dem rauen Leben an der polnischen Ostgrenze zur Ukraine. Die zweite Staffel, die 2017 beim Pay-TV-Sender HBO lief, wurde in 19 Länder verkauft. Mit "1983" hat Konkurrent Netflix noch größere Ziele. Im Herbst 2018 wird die Serie weltweit veröffentlicht.

Markt mit rasantem Wachstum

Denn Polen ist ein wachsender Markt für Video-on-Demand. Nach Angaben des Statistik-Portals "Statista" liegt das Umsatzvolumen in dem Segment in Polen bei 88 Millionen Euro im Jahr. Im Jahr 2022 soll es voraussichtlich 131 Millionen generieren. In Deutschland ist Video-on-Demand mit einem Jahresumsatz von 864 Millionen Euro jedoch noch wesentlich erfolgreicher.

Doch die Nachfrage in Polen wächst stetig und insbesondere die internationalen Streaming-Anbieter wachsen kontinuierlich: Nach Angaben des polnischen Statistikamts Gemius hat Netflix in Polen Ende 2017 bereits mehr als 1,2 Millionen Nutzer, fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Durch die neuen Hochglanzserien "Made in Poland" dürfte sich die Nachfrage noch verstärken.