Zoran Zaev will Einigung mit Griechenland noch 2018. Bildrechte: IMAGO

UN vermittelt Mazedonien und Griechenland wollen Namensstreit beenden

Jetzt soll sich was bewegen! Im Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland gibt es versöhnliche Töne von Regierungschef Zaev aus Skopje. Heute treffen sich beide Länder in New York. Die UN vermittelt.