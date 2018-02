Sechs Jahre lang hat Andrej Babiš versucht, vor Gericht zu klären, dass das Institut für Nationales Gedenken (UPN) zu Unrecht eine Stasi-Akte zu seiner Person führt. Denn, so wiederholte Andrej Babiš mehrfach, das alles sei "erfundener Nonsens".

Zuletzt wurde das Verfassungsgericht eingeschaltet. Das entschied zu Ungunsten des Politikers und gab den Fall zurück an das Kreisgericht in Bratislava mit dem Hinweis, dass das Institut für Nationales Gedenken, das unter anderem die Stasi-Akten aus sozialistischen Zeiten archiviert, nicht für die Inhalte der Akten verantwortlich sei.

Daher könne es in diesem Fall per se gar nicht als Beklagter auftreten. In diesem Sinne entschied nun auch die erste Instanz.