Eine Gesetzesnovelle wird nun frühestens Ende März im Parlament landen. Die Taxifahrer-Vereinigung hatte für den Fall eines Verstreichens des Ultimatums neue Proteste angekündigt. Damit droht der tschechischen Hauptstadt ein Verkehrschaos wie in der vergangenen Woche. Da hatten 1.500 Fahrer an Protesten teilgenommen. Sie hatten sich an zentralen Orten Prags gesammelt und waren in langsamen Kolonnen durch die Stadt gefahren. Damit hatten sie für teilweise massive Verkehrsbehinderungen gesorgt.