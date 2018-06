Tschechien: Gesetz gegen Wechselstuben-Abzocke

Ein Besuch in der tschechischen Hauptstadt Prag kann schnell im Frust enden. Denn wer bei einer der unzähligen Wechselstuben in der Altstadt seine Währung in tschechische Kronen tauscht, kann viel Geld verlieren. Bei manchen Stuben müssten die Kunden derzeit "eine Gebühr von 28 Prozent draufzahlen", erklärte Finanzministerin Alena Schillerová bei der Vorstellung der neuen Regelung. Damit soll nun Schluss sein.

Recht auf Rückgabe und Information

Deshalb hat die Regierung am Mittwoch eine gesetzliche Regelung beschlossen, die die Kunden besser schützen soll. So haben sie künftig das Recht, einen Umtausch bis zu zwei Stunden nach Abschluss rückgängig zu machen, zumindest bis zu einer Höhe von 1.000 Euro. Außerdem müssen die Kunden sowohl auf den Anzeigetafeln mit den Kursen, als auch auf den Quittungen über ihre Rechte informiert werden.

Das Rückgabelimit von 1.000 Euro soll Spekulationen auf die Entwicklung des Währungskurses verhindern. Der Gesetzesentwurf verschärft auch die Regeln für Werbung von Wechselstuben und definiert auch, wer eine Wechselstube betreiben kann und welche Auflagen derjenige erfüllen muss, um eine Genehmigung dafür zu bekommen.

Ende der undurchsichtigen Geschäftsmodelle?

Die neue Regelung soll vor allem Touristen vor jenen Wechselstuben schützen, deren Wechselkurse willkürlich gewählt sind und die undurchschaubare Gebührenstrukturen haben. Diese Probleme hat die Tschechische Nationalbank, die das Geschäft der Wechselstuben beobachtet, öffentlich angeprangert.

Wechselstuben sollen in Zukunft auch keine zusätzlichen Gebühren erheben dürfen. Gerade die unübersichtlichen, vermeintlichen VIP- und Sonderangebote sollen so begrenzt werden. Durch die verlieren Kunden besonders viel Geld, sagte Finanzministerin Schillerová: "Die Kunden müssen so nur noch die einzelnen Kurse miteinander vergleichen und die Wechselstuben können sie nicht mehr mit den Gebühren verrechnen."

Zustimmung im Parlament steht noch aus

Nach der Ankündigung gab es auch Kritik an dem Entwurf. "Uns ist kein vergleichbares Finanzprodukt bekannt, das in solcher Weise reguliert wird", sagt Václav Vlasák vom Verband der Wechselstuben in Tschechien. Die bestehenden Gesetze und Vorschriften reichten vollkommen aus, so Vlasák. Er plädierte für europaweit einheitliche Regeln.

Das Gesetz soll drei Monate nach der Zustimmung durch das Parlament in Kraft treten. Dieses will zeitnah über den Entwurf beraten. Einen ähnlichen Entwurf hatten vor kurzem verschiedene Bürgermeister und unabhängige Abgeordnete vorgeschlagen. Die Regierung hat diesen aber nicht unterstützt.