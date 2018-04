Erst kürzlich nahmen die tschechische und die moldawische Polizei einen großen Drogenhändlerring hoch. Die Gruppe, die unter dem Namen "Die Jungs vom Lande" bekannt ist, kaufte in den Niederlanden Kokain und Ecstasy ein und "importierte" sie nach Tschechien. Alle 14 Tage brachten Schmuggler mehrere Kilogramm Drogen nach Tschechien. Dort übernahm ein Netz von Zwischenhändlern den Vertrieb an die Endverbraucher. Neben dem Schmuggel synthetischer Drogen unterhielt die Bande in Tschechein eigene Marihuana-Plantagen. In Tschechien waren die Drogen vor allem für den Prager und Brünner Markt bestimmt. Der Hauptorganisator war laut Polizei ein Tscheche, der die Geschäfte auch aus Tschechien heraus organisierte.

Die Droge Crystal Meth. Bildrechte: IMAGO

Der Fall sticht hervor, weil Tschechien bisher eher als Küche für die billige Droge Crystal Meth bekannt war, mit der es Deutschland und Westeuropa belieferte. So belegt eine Statistik aus dem Europäischen Drogenbericht 2017, dass 2015 und 2017 am häufigsten Methamphetamine bzw. Crystal Meth in Tschechien beschlagnahmt wurde.



Jetzt gehen die Drogen aber offenbar den umgekehrten Weg, von Westeuropa nach Tschechien. Und zwar die deutlich teureren Drogen. "Es gibt in letzter Zeit einen eindeutigen Trend nach oben, was die Beliebtheit und den Konsum von Kokain angeht," sagt Jiří Plesl, der Leiter des Drogen-Zentrums "Drop In". Jakub Frydrych erklärt das mit der ausgesprochen guten Wirtschaftslage. "Wir beobachten dass das Angebot an hochwertigem Kokain zunimmt, was ganz offenkundig mit der steigenden Kaufkraft zu tun hat, insbesondere in den großen Zentren", sagt er.