Verkäufer, die noch Bikinis oder Badehosen in ihren Regalen liegen haben, können wahrscheinlich Höchstpreise dafür nehmen. Denn Nachschub wird es in Zukunft wohl nicht mehr geben. Schenkt man dem turkmenischen Radiosender "Azatlyk" glauben, soll die Einfuhr von knapp sitzender Badebekleidung nach Turkmenistan künftig verboten sein. Warum, weiß auch ein turkmenischer Händler nicht, den Radio "Free Europe" zitiert: Die Zollbeamten hätten den Grund für das Verbot nicht erklärt, klagte er.

In Turkmenistan, der ehemaligen Sowjetrepublik am Kaspischen Meer, sind die Sommer sehr heiß. Die Quecksilbersäule steigt bis auf 50 Grad im Schatten. Wie sich die Menschen demnächst in die Wellen stürzen dürfen, ist offenbar noch unklar, denn laut Radio "Free Europe" ist bislang nicht bekannt, ob Frauen und Männer, Bikinis und Badehosen, die sie schon im Schrank zu liegen haben, auftragen dürfen oder nicht. Eine neue Kleiderordnung wurde der mehrheitlich muslimischen Bevölkerung jedenfalls noch nicht empfohlen. Oder Befohlen. Denn Menschenrechtsorganisationen wie "Human Rights Watch" stufen Turkmenistan als Diktatur ein. Seit 2007 steht Gurbanguly Berdymukhamedov an der Spitze des Landes. Der ist übrigens dem UN-Ausschuss gegen Folter durchaus bekannt. Der Ausschuss wirft Berdymukhamedov u.a. vor, politische Häftlinge in psychiatrischen Krankenhäusern festhalten zu lassen.