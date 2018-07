Odessa: Die zerfallende Traumstadt

Heute erinnern in Kujalnik nur noch die verlassenen Kurhotels und die Brachflächen auf den ehemaligen Flaniermeilen an die einst in der gesamten Sowjetunion berühmten Sanatorien. Viele mussten in den 1990er-Jahren aus Mangel an Kundschaft oder Baufälligkeit schließen. Bildrechte: David Grigoryan