Moskauer Mauer

Wie die meisten Menschen in Milowe würde auch Ludmila ohne ihren Garten nicht überleben. Aber im kalten Winter opfert manch einer sogar seine Bäume, weil das Gas unbezahlbar ist. "Mein Nachbar musste im Winter seine Gartenbäume verheizen! Aus Not", so Ludmila. Bildrechte: Roman Schell