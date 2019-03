Völkermord von Srebrenica UN-Tribunal: Lebenslang für Ex-Serbenführer Karadžić

Der frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadžić muss lebenslang hinter Gitter. Das hat das UN-Tribunal in einem Berufungsprozess in Den Haag entschieden. Schon 2016 war Karadžić in erster Instanz unter anderem für den Völkermord in Srebrenica zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dieses Urteil wurde nun verschärft.