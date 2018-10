Schloss Bran in Transylvanien



1948 verstaatlichte die Führung der Volksrepublik Rumänien das Schloss. Seine Besitzer, Prinzessin Ileana von Rumänien und Anton von Habsburg, mussten das Land verlassen. 1956 wurde ein Schlossmuseum eingerichtet. 2006 ging Schloss Bran zurück an die Alteigentümer. Sie renovierten umfassend, eröffneten 2009 wieder ein Museum und bieten das Schloss seit 2014 zum Kauf an. Geschätzter Wert der Immobilie: Rund 98 Millionen Euro. Bildrechte: IMAGO