Wahlbeobachter in Russland

Nun versuchte der Kreml aber, die Wahlbeteiligung seit Monaten um jeden Preis zu erhöhen - mit administrativen Tricks, Propaganda und unaufhörlichen Erinnerungen an den Abstimmungstermin per SMS, Twitter, Facebook, Plakat oder Brief. Das Ziel: die Legitimität des Siegers Putin soll gesteigert werden. Auch die Menschen in Rjasan wurden von der Regierung und von Behörden monatelang aufdringlich dazu aufgerufen, ihre Stimmen am 18. März abzugeben.Noch ein Mittel, die Wahlbeteiligung künstlich zu erhöhen - ein Fotowettbewerb in einem Wahllokal in Rjasan. Bildrechte: Roman Schell