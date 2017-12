Millionen Kinder schreiben vor Weihnachten fleißig Briefe. Der Adressat heißt, je nach Landstrich, Weihnachtsmann, Nikolaus oder Christkind, doch der Inhalt ist immer gleich: ein Wunschzettel für die Bescherung, in ungelenker Schrift verfasst und mit bunten Zeichnungen verziert. Einer dieser Briefe hat, an vier Luftballons hängend, eine Strecke von fast 400 Kilometern zwischen Tschechien und Polen zurückgelegt und sorgte in beiden Ländern für Aufsehen. Denn die Finder beschlossen, den unbekannten Absender ausfindig zu machen und in die Rolle des Christkindes zu schlüpfen.

Ganz Polen kennt jetzt Borówiec

Borówiec ist ein verschlafenes Nest in der polnischen Provinz, 16 Kilometer von Posen entfernt. Daran, dass es schon bald in aller Munde sein wird, hätten die Bewohner vor drei Wochen noch nicht mal im Traum gedacht. Doch inzwischen kennt ganz Polen den Ortsnamen – und die rührende Geschichte der drei Bewohner Magdalena Sieradzka, Karolina und Kamil, die einem unbekannten Jungen aus dem Nachbarland Tschechien seinen Weihnachtswunsch erfüllten.

Luftballons auf Waldweg

Es war ein Tag wie jeder andere. Am 3. Dezember gehen die drei Freunde mit ihren Hunden im Wald spazieren, da zieht ein Bündel gelber Luftballons plötzlich ihren Blick auf sich – zwischen den winterlich kahlen Bäumen sind sie schon von Weitem zu sehen. Neugierig biegen die Freunde vom schmalen Waldweg ab und schauen sich den Fund genauer an. Handelt es sich vielleicht um die Überreste einer wilden Party?

Soziales Netzwerk hilft beim Übersetzen

Auf dem Wunschzettel: ein ferngesteuertes Auto Bildrechte: Magdalena Sieradzka Was sie dann finden, rührt sie zu Tränen. An den Ballons hängt ein kleiner Zettel. Die ungelenke Schrift stammt offensichtlich von einem Kind. Schnell ist klar, dass es sich um einen Brief ans Christkind handelt. Was aber genau darin steht, das können die drei Freunde nicht lesen, denn der Brief ist auf Tschechisch geschrieben.



Auf Facebook posten sie den ungewöhnlichen Fund, und schon meldet sich eine junge Dame, die Tschechisch studiert und die Zeilen entziffern kann. Der Absender heißt Thomas und wünscht sich, "dass dieses Weihnachten unvergesslich wird". Und dazu gehören natürlich Geschenke. Der Junge wünscht sich ein ferngesteuertes Auto, Lego, den "Kleinen Chemiker" sowie Bonbons und Kleidung für sich und seinen Bruder.

Ein gutes Werk vollbringen

Die polnischen Finder beschließen, in die Rolle des Christkindes zu schlüpfen und die Wünsche zu erfüllen. "Wir wussten nicht, ob der Junge nicht vielleicht aus einer armen Familie stammt und sich seine Eltern das niemals werden leisten können", erzählt Magdalena Sieradzka, eine von den drei Findern. "Es ist doch so ein menschliches Ding, wenn man so einen Brief schon gefunden hat, dann möchte man den Wunsch auch erfüllen. Es lebt sich leichter, wenn man ein gutes Werk vollbringen kann". Magdalena Sieradzka und ihr Freund Kamil Bildrechte: Magdalena Sieradzka

Fieberhafte Suche nach Adresse

Gesagt, getan? In diesem Fall ist das keineswegs so einfach. Denn eine ganz wichtige Info fehlt: Nachname und Anschrift des tschechischen Jungen. Die drei Nikoläuse beschließen, alles zu tun, um ihn zu finden, starten einen Aufruf im Internet, schreiben die Botschaften in Warschau und Prag an, schalten das Fernsehen ein. Die Geschichte verbreitet sich viral in Polen und Tschechien.

Nur einer bekommt Antwort

Das Fernsehen bringt den entscheidenden Hinweis. Thomas' Bruder Petr hat in einem TV-Bericht die Schrift seines kleineren Bruders erkannt und ruft den Sender an. Die Familie lebt in Sezimovo Ústí südlich von Prag, knapp 400 Kilometer Luftlinie vom polnischen Borówiec entfernt. Thomas ist elf, geht in die fünfte Klasse, interessiert sich für Sport und liebt Ferienlager.



Den Brief an das Christkind hat er am 1. Dezember abgeschickt – gemeinsam mit einigen Hundert anderen Kindern aus seiner Stadt. An diesem Tag wurden die Lichter des großen Weihnachtsbaums auf dem Marktplatz entzündet und die kleinsten Einwohner durften bei dieser Gelegenheit ihre Weihnachtsbriefe abschicken – per Luftpost, an Luftballons aufgehängt. Dass einer dieser Briefe drei Tage später in Polen ankommen wird, damit hat niemand gerechnet.

Schrift überprüft

Doch die polnischen Finder möchten sicher gehen und lassen sich noch die Hefte des kleinen Thomas zeigen. Nun ist klar: Es ist dieselbe Schrift. Und so machen sich die drei Nikoläuse ans Packen. "Wir haben fast alles aus dem Brief besorgt, nur den 'Kleinen Chemiker' nicht, das hat schon seine Mama besorgt. Dafür haben wir einen Hubschrauber extra eingepackt", erzählt Magdalena Sieradzka.

Antwort kommt auf Landweg